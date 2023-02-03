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В Заречном работник организации подозревается в коммерческом подкупе

17:37 | 03.02.2023 | Криминал

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Пенза, 3 февраля 2023. PenzaNews. Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области расследует уголовное дело в отношении работника общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

В Заречном работник организации подозревается в коммерческом подкупе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении пресс-службы ведомства, дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Пензенской области и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции регионального УМВД.

«По данным следствия, не позднее декабря 2017 года начальник одного из отделов общества с ограниченной ответственностью договорился с менеджером другой организации установить долгосрочные отношения по поставкам материально-технических ресурсов за денежное вознаграждение. Впоследствии подозреваемый, действуя согласно достигнутой договоренности, способствовал выбору в качестве поставщика именно этой организации, за что получил незаконное вознаграждение в сумме 57 тыс. рублей. Еще одно незаконное вознаграждение в размере более 40 тыс. рублей за аналогичные противоправные действия не позднее августа 2018 года подозреваемый получил от коммерческого директора другой организации», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы.

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