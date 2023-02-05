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В Пензенской области двое мужчин «продали» пенсионерке чужой дом

11:28 | 05.02.2023 | Криминал

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Пенза, 5 февраля 2023. PenzaNews. Двое жителей села Малая Сердоба Пензенской области подозреваются в мошенничестве при продаже дома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области двое мужчин «продали» пенсионерке чужой дом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчины рассказали, что знакомая разрешила им пожить бесплатно в ее доме, так как переехала в другой регион. Прожив там недолгое время, у подозреваемых возник злой умысел», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что злоумышленники предложили купить у них этот дом жительнице села Малая Сердоба 1951 года рождения, которая согласилась и отдала им 5 тыс. рублей.

«Однако через некоторое время, когда она попыталась оформить документы собственности, ей сообщили, что хозяином недвижимости является другой человек. После этого женщина обратилась в полицию», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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