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Вынесен приговор по делу об убийстве пенсионерки в Верхнем Ломове

13:19 | 05.02.2023 | Криминал

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Пенза, 5 февраля 2023. PenzaNews. Пензенский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве пожилой жительницы села Верхний Ломов Пензенской области, в дом которой осенью 2021 года ворвались двое мужчин, искавших деньги на спиртное.

Вынесен приговор по делу об убийстве пенсионерки в Верхнем Ломове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 19 октября 2021 года два жителя села Верхний Ломов, находившиеся в состоянии опьянения, пришли к дому местной жительницы 1940 года рождения, чтобы похитить у нее денежные средства, на которые они планировали приобрести спиртное. Воспользовавшись незапертой дверью, они незаконно проникли в жилище потерпевшей. Женщина на требование передать им имеющиеся у нее деньги ответила отказом. В ответ соучастники избили потерпевшую, причинив ей тяжкий вред здоровью. Опасаясь за свою жизнь, она передала им имевшиеся в кошельке 350 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что затем один из злоумышленников с целью сокрытия разбойного нападения накинул на шею потерпевшей веревку и затянул ее.

«Убедившись, что она не подает признаков жизни, соучастники скрылись с места преступления, похитив из дома потерпевшей фляги, часы и другие предметы быта на общую сумму более 3,3 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что вину в совершении инкриминируемых деяний мужчины признали.

«Оба фигуранта ранее судимы: один из них привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и другие преступления, второй — за угрозу убийством, кражу, грабеж, угон, уклонение от административного надзора. Приговором Пензенского областного суда по совокупности наказаний по настоящему приговору и ранее вынесенным приговорам одному из подсудимых назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года, со штрафом в размере 5 тыс. рублей, второму — 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год», — уточняется в тексте.

Приговор не вступил в законную силу.

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