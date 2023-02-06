Житель Пензенского района поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 600 тыс. рублей Криминал

Пенза, 6 февраля 2023. PenzaNews. Житель Пензенского района 1979 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя неизвестные пытаются оформить кредит, лишился около 600 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнику перевести их на «безопасный счет».

«Воспользовавшись онлайн-банком, гражданин перечислил свои сбережения в размере около 600 тыс. рублей на банковскую карту, предоставленную злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».