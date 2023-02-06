В Пензе пять человек осуждены за неправомерный доступ к компьютерной информации Криминал

Пенза, 6 февраля 2023. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил наказание в виде штрафов от 30 до 50 тыс. рублей с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с проведением операций по идентификации электронных средств платежа, на срок полтора года двоим жителям Пензенской области и троим жителям Саратовской области, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что осенью 2021 года осужденные, преследуя корыстную заинтересованность, разработали преступный план, направленный на организацию систематической идентификации электронных кошельков АО «Киви банк» в интересах третьих лиц без фактических обращений граждан. При этом злоумышленники полностью осознавали преступный характер своих действий», — сказано в тексте.

В пресс-релизе уточняется, что уголовное дело расследовалось следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор суда вступил в законную силу.