Жительница Мокшана после общения с «сотрудником банка» лишилась почти 400 тыс. рублей
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Пенза, 7 февраля 2023. PenzaNews. Жительница Мокшана Пензенской области 1989 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее счетов мошенники пытаются списать деньги, лишилась около 400 тыс. рублей.
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По информации пресс-службы регионального УМВД, под предлогом предотвращения незаконных операций и сохранения денег мнимый специалист посоветовал собеседнице установить приложение для удаленного доступа и застраховать сбережения, оплатив услугу.
«После этого женщина через мобильный банк перечислила около 400 тыс. рублей на счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что никакой страховки нет, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.
В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».