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Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке комплекта колес для автомобиля

14:13 | 07.02.2023 | Криминал

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Пенза, 7 февраля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1998 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке комплекта автомобильных колес по объявлению в соцсети.

Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке комплекта колес для автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки мужчина договорился о покупке, перечислил на банковский счет неизвестного лица 55 тыс. рублей, однако колеса так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а его объявление вовсе было заблокировано. Затем гражданин понял, что его обманули. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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