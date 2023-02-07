Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке комплекта колес для автомобиля Криминал

Пенза, 7 февраля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1998 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке комплекта автомобильных колес по объявлению в соцсети.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки мужчина договорился о покупке, перечислил на банковский счет неизвестного лица 55 тыс. рублей, однако колеса так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а его объявление вовсе было заблокировано. Затем гражданин понял, что его обманули. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».