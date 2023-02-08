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В Пензенской области водитель с признаками опьянения пытался дать взятку сотруднику полиции, возбуждено дело

10:42 | 08.02.2023 | Криминал

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Пенза, 8 февраля 2023. PenzaNews. Бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело в отношении водителя иномарки, который, отказавшись от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, пытался дать взятку сотруднику полиции за непривлечение его к административной ответственности.

В Пензенской области водитель с признаками опьянения пытался дать взятку сотруднику полиции, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, по данным следствия, вечером 3 февраля в селе Родники Лунинского района сотрудники ДПС остановили автомобиль «Honda» под управлением мужчины 1966 года рождения; поскольку у водителя имелись признаки опьянения, ему было предложено пройти освидетельствование, однако он отказался.

«Осознавая, что за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в отношении него будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, мужчина предложил начальнику отделения ГИБДД отдела полиции взятку за заведомо незаконное бездействие — непривлечение его к административной ответственности. Полицейский от получения взятки отказался, разъяснил водителю, что своими действиями он совершает коррупционное преступление. Подозреваемый, несмотря на данное предупреждение, положил в карман форменного обмундирования сотрудника полиции 11 тыс. рублей, попытавшись таким образом передать взятку. Противоправные действия мужчины пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления и закрепление доказательственной базы.

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