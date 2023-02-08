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Житель Пензы подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице

12:52 | 08.02.2023 | Криминал

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Пенза, 8 февраля 2023. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1979 года рождения, предоставившего свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Житель Пензы подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый за денежное вознаграждение предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц [сведений о подставном лице], при этом изначально не собираясь выполнять организационно-распорядительные функции в организации», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем указано, что по данному факту следственным управлением СКР по Пензенской области в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в пресс-релизе.

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