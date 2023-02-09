Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился почти 1,3 млн. рублей Криминал

Пенза, 9 февраля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1977 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить крупное кредитное обязательство, лишился почти 1,3 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом блокировки операции посоветовал собеседнику самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет».

«Мужчина направился в офис банка, где сказал специалисту потребительского кредитования, что ему нужны деньги на ремонт квартиры. Гражданину был одобрен кредит на сумму 1,2 млн. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого мужчина через банкомат перечислил 1 млн. 290 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником.

«Позже потерпевший осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества ему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сказано в тексте.