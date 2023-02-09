20:40:33 Четверг, 9 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Кузнецкого района предстанет перед судом за заведомо ложный донос

10:28 | 09.02.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 9 февраля 2023. PenzaNews. 47-летняя жительница Кузнецкого района Пензенской области предстанет перед судом за заведомо ложный донос.

Жительница Кузнецкого района предстанет перед судом за заведомо ложный донос. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено в ходе расследования, вечером 1 января 2023 года женщина обратилась в полицию, указав заведомо ложные сведения о том, что ее знакомый, с которым они праздновали наступление нового года и распивали спиртные напитки, похитил у нее 5 тыс. рублей. Сотрудниками полиции по сообщению женщины была проведена доследственная проверка: осуществлялся выезд следственно-оперативной группы, осмотр места происшествия и иные проверочные мероприятия, принимались меры к раскрытию преступления. По результатам проверки был установлен факт несоответствия действительности изложенной ею информации», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что своими незаконными действиями злоумышленница нарушила нормальное функционирование правоохранительных органов.

«Обвиняемая вину признала и пояснила, что решила таким образом отомстить знакомому, с которым при распитии спиртного у нее произошел конфликт. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кузнецкий районный суд. За совершение подобного преступления уголовным законом предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы», — сказала собеседница агентства.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе водитель автомобиля «УАЗ» сбил пешехода В Пензенской области за сутки подтверждено 95 случаев заражения коронавирусом
В результате ДТП под Пензой погибла женщина Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке самоката
Руслан Кабаев назначен прокурором Бековского района В Пензенской области за сутки подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама