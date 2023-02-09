Жительница Кузнецкого района предстанет перед судом за заведомо ложный донос Криминал

Пенза, 9 февраля 2023. PenzaNews. 47-летняя жительница Кузнецкого района Пензенской области предстанет перед судом за заведомо ложный донос.

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«Как установлено в ходе расследования, вечером 1 января 2023 года женщина обратилась в полицию, указав заведомо ложные сведения о том, что ее знакомый, с которым они праздновали наступление нового года и распивали спиртные напитки, похитил у нее 5 тыс. рублей. Сотрудниками полиции по сообщению женщины была проведена доследственная проверка: осуществлялся выезд следственно-оперативной группы, осмотр места происшествия и иные проверочные мероприятия, принимались меры к раскрытию преступления. По результатам проверки был установлен факт несоответствия действительности изложенной ею информации», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что своими незаконными действиями злоумышленница нарушила нормальное функционирование правоохранительных органов.

«Обвиняемая вину признала и пояснила, что решила таким образом отомстить знакомому, с которым при распитии спиртного у нее произошел конфликт. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кузнецкий районный суд. За совершение подобного преступления уголовным законом предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы», — сказала собеседница агентства.