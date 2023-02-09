Житель Пензенской области получил год ограничения свободы за ложное сообщение о теракте Криминал

Пенза, 9 февраля 2023. PenzaNews. Каменский городской суд Пензенской области назначил наказание в виде одного года ограничения свободы жителю региона 1968 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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«В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Пензенской области совместно с УМВД [...] установлено, что осужденный летом 2022 года, находясь в своем домовладении, позвонил в дежурную службу УФСБ России по Пензенской области и сообщил о возможном акте терроризма на одном из предприятий, [...] а также о поджоге здания УФСБ», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ.

В нем указано также, что приговор вступил в законную силу.