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Пензенец осужден за неправомерный доступ к чужой переписке в соцсети

12:32 | 10.02.2023 | Криминал

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Пенза, 10 февраля 2023. PenzaNews. 29-летний житель Пензы, признанный судом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и ч. 1 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений», получил полтора года исправительных работ.

Пензенец осужден за неправомерный доступ к чужой переписке в соцсети. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В судебном заседании установлено, что 15 мая 2022 года пензенец в салоне сотовой связи выпустил на свое имя SIM-карту с абонентским номером, ранее принадлежащим жительнице Нижнего Ломова. При создании 31 мая своей страницы в одной из социальных сетей он обнаружил, что к данному номеру привязан чужой аккаунт. Поняв, что может извлечь из этого выгоду, мужчина представился собственником данной страницы, изменил ее пароль, после чего получил доступ ко всем данным пользователя», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что с 31 мая по 1 июня мужчина пользовался аккаунтом потерпевшей: он ознакомился с ее личной перепиской и направлял электронные сообщения другим пользователям, при этом злоумышленник требовал от женщины 5 тыс. рублей для восстановления ее доступа к личным данным.

«Подсудимый вину признал. С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы ежемесячно. Приговор в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.

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