Незаконное хранение взрывчатых веществ привело жителя Башмаковского района на скамью подсудимых Криминал

Пенза, 10 февраля 2023. PenzaNews. 61-летний житель Башмаковского района Пензенской области, признанный судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», получил условный срок.

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«По делу установлено, что в январе 2001 года мужчина незаконно приобрел путем присвоения промышленно изготовленное взрывчатое вещество — бездымный порох — массой 107,5 грамма, пригодное к срабатыванию (горению). Он перенес порох в свой сарай и незаконно хранил до момента его обнаружения сотрудниками полиции в ходе обыска в ноябре 2022 года», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, уголовное дело в части незаконного приобретения взрывчатого вещества было прекращено на стадии расследования за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

«В судебном заседании подсудимый вину признал, от дачи показаний отказался. В ходе расследования он пояснял, что в 2001 году зашел в заброшенный дом скончавшегося товарища в селе Кирилловка и обнаружил там две металлические банки с дробью, капсюлями и порохом. Эти банки он перенес в свой сарай и хранил, так как полагал, что они ему пригодятся. В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Изъятую банку с порохом суд постановил уничтожить. Приговор в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.