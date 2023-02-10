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Незаконное хранение взрывчатых веществ привело жителя Башмаковского района на скамью подсудимых

12:40 | 10.02.2023 | Криминал

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Пенза, 10 февраля 2023. PenzaNews. 61-летний житель Башмаковского района Пензенской области, признанный судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», получил условный срок.

Незаконное хранение взрывчатых веществ привело жителя Башмаковского района на скамью подсудимых. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в январе 2001 года мужчина незаконно приобрел путем присвоения промышленно изготовленное взрывчатое вещество — бездымный порох — массой 107,5 грамма, пригодное к срабатыванию (горению). Он перенес порох в свой сарай и незаконно хранил до момента его обнаружения сотрудниками полиции в ходе обыска в ноябре 2022 года», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, уголовное дело в части незаконного приобретения взрывчатого вещества было прекращено на стадии расследования за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

«В судебном заседании подсудимый вину признал, от дачи показаний отказался. В ходе расследования он пояснял, что в 2001 году зашел в заброшенный дом скончавшегося товарища в селе Кирилловка и обнаружил там две металлические банки с дробью, капсюлями и порохом. Эти банки он перенес в свой сарай и хранил, так как полагал, что они ему пригодятся. В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Изъятую банку с порохом суд постановил уничтожить. Приговор в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.

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