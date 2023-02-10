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Житель Кузнецкого района предстанет перед судом за незаконные организацию и проведение азартных игр

13:47 | 10.02.2023 | Криминал

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Пенза, 10 февраля 2023. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению жителя Кузнецкого района Пензенской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», завершено.

Житель Кузнецкого района предстанет перед судом за незаконные организацию и проведение азартных игр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, с сентября по октябрь 2022 года 20-летний житель Кузнецкого района незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования. С этой целью он арендовал помещение в селе Махалино Кузнецкого района, где разместил одиннадцать игровых автоматов, десять из которых содержали программное обеспечение, позволяющее проводить азартные игры с материальным выигрышем, определяющимся случайным образом, без участия организатора игорной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что молодой человек осуществлял контроль за денежными средствами, проигранными клиентами, и расходами игрового клуба; полученные в результате проведения незаконных азартных игр деньги он присваивал себе.

«Преступные действия жителя Кузнецкого района пресечены сотрудниками полиции, игровое оборудование изъято 17 октября 2022 года. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.

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