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В Пензенской области осужден за взятку экс-работник ресурсоснабжающей организации

14:19 | 11.02.2023 | Криминал

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Пенза, 11 февраля 2023. PenzaNews. Наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года назначено в Пензенской области бывшему работнику одной из ресурсоснабжающих организаций, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по региону.

В Пензенской области осужден за взятку экс-работник ресурсоснабжающей организации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в январе 2022 года мастер группы балансов и учета электроэнергии ресурсоснабжающей организации на одной из баз отдыха в Пензенском районе выявил факт безучетного потребления электроэнергии. Поставив в известность об этом представителя юридического лица, которому принадлежит база отдыха, злоумышленник сообщил, что готов не составлять документы о выявленном нарушении, которые повлекут за собой необходимость оплаты стоимости безучетного потребления электроэнергии в сумме 470 тыс. рублей и привлечение организации к административной ответственности, в случае передачи ему незаконного вознаграждения. Представитель юридического лица согласился», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через несколько дней работник ресурсоснабжающей организации составил акт, в котором указал несоответствующие действительности сведения об отсутствии нарушения в порядке электропотребления.

«27 января 2022 года мастер группы балансов и учета электроэнергии лично получил от представителя общества с ограниченной ответственностью взятку в размере 155 тыс. рублей и муляж денежных средств в размере 45 тыс. рублей. Непосредственно после передачи незаконного вознаграждения взяткополучатель был задержан сотрудниками полиции. Следователем зареченского межрайонного следственного отдела регионального СКР денежные средства изъяты в ходе осмотра места происшествия», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор по данному уголовному делу вступил в законную силу.

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