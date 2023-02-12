04:21:20 Понедельник, 13 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобском районе задержаны подозреваемые в краже юбилейных медалей и орденов

11:06 | 12.02.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 12 февраля 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции Сердобского района Пензенской области задержали двоих мужчин по подозрению в краже бытовой техники, юбилейных медалей и орденов времен Великой Отечественной войны из частного домовладения, хозяин которого находился в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Сердобском районе задержаны подозреваемые в краже юбилейных медалей и орденов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что 33-летний сердобчанин и 44-летний житель села Рощино признали свою вину.

«По их словам, о совершении преступления они договорились заранее. Один из злоумышленников выдернул руками пробой с навесным замком на входной двери, после чего подозреваемые проникли в домовладение, откуда похитили бытовую технику стоимостью не менее 10 тыс. рублей, а также юбилейные медали и ордена времен Великой Отечественной войны», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что часть украденной техники мужчины сдали в пункт приема металлов, а оставшаяся была изъята дома у одного из подозреваемых.

«Похищенные медали сотрудники полиции также изъяли», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что злоумышленникам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 104 случая заражения коронавирусом В Пензенской области выясняют обстоятельства ДТП на трассе «Нижний Новгород — Саратов»
В Пензенской области осужден за взятку экс-работник ресурсоснабжающей организации В Пензенской области за сутки подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом
В Пензе ночью автомобиль врезался в световую опору, пострадали два человека В Пензенской области за сутки подтверждено 102 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама