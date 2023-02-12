В Сердобском районе задержаны подозреваемые в краже юбилейных медалей и орденов Криминал

Пенза, 12 февраля 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции Сердобского района Пензенской области задержали двоих мужчин по подозрению в краже бытовой техники, юбилейных медалей и орденов времен Великой Отечественной войны из частного домовладения, хозяин которого находился в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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Из него следует, что 33-летний сердобчанин и 44-летний житель села Рощино признали свою вину.

«По их словам, о совершении преступления они договорились заранее. Один из злоумышленников выдернул руками пробой с навесным замком на входной двери, после чего подозреваемые проникли в домовладение, откуда похитили бытовую технику стоимостью не менее 10 тыс. рублей, а также юбилейные медали и ордена времен Великой Отечественной войны», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что часть украденной техники мужчины сдали в пункт приема металлов, а оставшаяся была изъята дома у одного из подозреваемых.

«Похищенные медали сотрудники полиции также изъяли», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что злоумышленникам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.