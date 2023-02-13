Житель Каменки обвиняется в причинении смерти знакомому Криминал

Пенза, 13 февраля 2023. PenzaNews. 44-летний житель Каменки Пензенской области обвиняется в причинении смерти знакомому.

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«По данным следствия, вечером 24 января 2023 года житель Каменки употреблял спиртное в квартире знакомого. В процессе распития алкогольных напитков обвиняемый почувствовал несильный удар по спине и шее. Повернувшись, он увидел стоявшего перед ним потерпевшего, в ответ злоумышленник нанес ему не менее двух ударов по голове стеклянной бутылкой. После причинения телесных повреждений обвиняемый ушел из квартиры потерпевшего. Утром следующего дня мужчина вернулся на место происшествия и обнаружил, что хозяин квартиры скончался. Он обратился за помощью к родственнику, который вызвал скорую помощь. Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины. В тот же день злоумышленник был задержан. Смерть потерпевшего 1962 года рождения наступила на месте происшествия от полученной травмы головы, сопровождавшейся массивной кровопотерей», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что по решению суда обвиняемый заключен под стражу.

«Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и угрозу убийством. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в тексте.