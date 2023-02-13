20:02:53 Понедельник, 13 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 600 тыс. рублей

11:17 | 13.02.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 13 февраля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1993 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с его счета мошенники пытаются снять денежные средства, лишился около 600 тыс. рублей.

Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 600 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнику перевести их на «безопасный счет».

«Воспользовавшись банкоматом, гражданин перечислил около 300 тыс. рублей на расчетный счет, предоставленный злоумышленником. После этого в онлайн-банке он оформил кредит на сумму 300 тыс. рублей, которые также перечислил на неизвестный счет. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Новости партнеров
Читайте также
С территории Заречного вывезено более 1,1 тыс. старых шин и покрышек В Пензе очередное занятие в рамках проекта «Кибербез-ликбез» посвятили Международному дню безопасного интернета
В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом В Железнодорожном районе Пензы ликвидирован наркопритон
В Кузнецке водитель автомобиля «Lada Vesta» сбил пешехода Житель Каменки обвиняется в причинении смерти знакомому
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама