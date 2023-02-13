Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 600 тыс. рублей Криминал

Пенза, 13 февраля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1993 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с его счета мошенники пытаются снять денежные средства, лишился около 600 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнику перевести их на «безопасный счет».

«Воспользовавшись банкоматом, гражданин перечислил около 300 тыс. рублей на расчетный счет, предоставленный злоумышленником. После этого в онлайн-банке он оформил кредит на сумму 300 тыс. рублей, которые также перечислил на неизвестный счет. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».