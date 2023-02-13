В Железнодорожном районе Пензы ликвидирован наркопритон Криминал

Пенза, 13 февраля 2023. PenzaNews. Полицейские ликвидировали наркопритон, действовавший на территории Железнодорожного района Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В январе 2023 года сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области поступила оперативная информация о том, что житель Железнодорожного района города Пензы предоставляет жилое помещение лицам из числа своих знакомых для потребления наркотического средства «метадон». При проверке информации полицейскими была задокументирована преступная деятельность жителя города Пензы 1970 года рождения, связанная с содержанием наркопритона в период времени с 8 по 23 января текущего года», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в ходе проведения оперативно-следственных действий стражи порядка изъяли вещественные доказательства, в том числе медицинские шприцы и ампулы.

«Установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.