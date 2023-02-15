Дело о диверсии возбуждено после поджогов на железной дороге в Пензенской области Криминал

Пенза, 15 февраля 2023. PenzaNews. Следователи возбудили уголовное дело о диверсии в отношении четверых жителей Пензенской области после поджогов на железной дороге. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

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«По данным следствия, в декабре 2022 года подозреваемые 2006 года рождения, 1998 года рождения и двое 2004 года рождения, действуя группой лиц по предварительному сговору, на территории Пензы совершили два поджога объектов инфраструктуры на Куйбышевской железной дороге, чем причинили собственнику инфраструктуры ущерб на сумму более 600 тыс. рублей. Противоправные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Обвиняемым избраны меры пресечения. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства управления», — отмечается в сообщении.