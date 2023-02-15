19:50:53 Среда, 15 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Дело о диверсии возбуждено после поджогов на железной дороге в Пензенской области

17:28 | 15.02.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 15 февраля 2023. PenzaNews. Следователи возбудили уголовное дело о диверсии в отношении четверых жителей Пензенской области после поджогов на железной дороге. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Дело о диверсии возбуждено после поджогов на железной дороге в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в декабре 2022 года подозреваемые 2006 года рождения, 1998 года рождения и двое 2004 года рождения, действуя группой лиц по предварительному сговору, на территории Пензы совершили два поджога объектов инфраструктуры на Куйбышевской железной дороге, чем причинили собственнику инфраструктуры ущерб на сумму более 600 тыс. рублей. Противоправные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Обвиняемым избраны меры пресечения. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства управления», — отмечается в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 107 случаев заражения коронавирусом В Кузнецком районе столкнулись два автомобиля, один человек госпитализирован
Экспонаты из музея-усадьбы В.Г. Белинского отправят в Москву на реставрацию В Пензе организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре
В Пензе начата проверка по факту травмирования двух мужчин во время работ по копке траншеи В Тамалинском районе начаты работы по установке одного из шести модульных ФАПов
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама