Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 400 тыс. рублей Криминал

Пенза, 16 февраля 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1990 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился около 400 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнику самостоятельно получить кредит и перевести средства на «безопасный счет».

«Мужчина направился в офис банка, где оформил кредит на сумму около 400 тыс. рублей. После этого со своего расчетного счета заявитель перечислил деньги [...] на телефонный номер, предоставленный злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».