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До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший супруге убийством

11:35 | 17.02.2023 | Криминал

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Пенза, 17 февраля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1972 года рождения, который угрожал супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина ночью, находясь у себя в квартире, в ходе возникшей ссоры со своей женой 1969 года рождения угрожал ей убийством и ударил кулаком. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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