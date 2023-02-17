До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший супруге убийством Криминал

Пенза, 17 февраля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1972 года рождения, который угрожал супруге убийством.

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«Полицейские выяснили, что данный мужчина ночью, находясь у себя в квартире, в ходе возникшей ссоры со своей женой 1969 года рождения угрожал ей убийством и ударил кулаком. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».