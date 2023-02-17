Жительница Пензы перевела мошенникам около 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 17 февраля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1958 года рождения лишилась около 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина, увидев в интернете объявление о заработке, перешла по ссылке на сайт и оставила там свои контактные данные; через некоторое время ей позвонил незнакомец и сообщил, что для участия в трейдинге нужно зарегистрироваться на платформе и инвестировать деньги.

«Женщина направилась в отделение банка, где оформила кредит на сумму 600 тыс. рублей. Затем она в течение полугода перевела на различные неизвестные расчетные счета около 800 тыс. рублей. Впоследствии заявительница поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».