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Вынесен приговор жителю Кузнецкого района за незаконные организацию и проведение азартных игр

13:30 | 17.02.2023 | Криминал

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Пенза, 17 февраля 2023. PenzaNews. 180 часов обязательных работ получил житель Кузнецкого района Пензенской области за незаконные организацию и проведение азартных игр.

Вынесен приговор жителю Кузнецкого района за незаконные организацию и проведение азартных игр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что с сентября по октябрь 2022 года 20-летний житель Кузнецкого района незаконно организовал и проводил азартные игры. Молодой человек арендовал помещение в селе Махалино Кузнецкого района, где разместил одиннадцать игровых автоматов, десять из которых содержали программное обеспечение, позволяющее проводить азартные игры с материальным выигрышем, определяющимся случайным образом», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что молодой человек осуществлял контроль за денежными средствами, проигранными клиентами, и расходами игрового клуба; полученные в результате проведения незаконных азартных игр деньги он присваивал себе.

«Преступные действия жителя Кузнецкого района пресечены сотрудниками полиции, игровое оборудование изъято 17 октября прошлого года. Приговором суда ему назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ. Решение суда не вступило в законную силу», — сказано в тексте.

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