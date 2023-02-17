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В Неверкинском районе мужчина осужден за покушение на дачу взятки должностному лицу

18:18 | 17.02.2023 | Криминал

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Пенза, 17 февраля 2023. PenzaNews. Житель Неверкинского района Пензенской области признан судом виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Неверкинском районе мужчина осужден за покушение на дачу взятки должностному лицу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что мужчина, располагая сведениями о наличии в неверкинском районном отделении судебных приставов сводного исполнительного производства о взыскании с физического лица денежных средств, в том числе в размере более 700 тыс. рублей в его пользу, решил незаконным путем ускорить процедуру реализации арестованного имущества должника. С этой целью 10 ноября прошлого года он попытался передать заместителю начальника районного отделения судебных приставов взятку в размере 20 тыс. рублей, положив денежные средства на рабочий стол», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что замначальника отделения в установленном законом порядке проинформировал о произошедшем сотрудников уполномоченных органов.

«Приговором суда жителю Неверкинского района назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу», — уточняется в тексте.

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