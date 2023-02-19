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Жительница Пензенского района лишилась 270 тыс. рублей, предоставив незнакомцу удаленный доступ к смартфону

11:32 | 19.02.2023 | Криминал

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Пенза, 19 февраля 2023. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области 1986 года рождения лишилась 270 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который убедил ее предоставить ему удаленный доступ к своему смартфону.

Жительница Пензенского района лишилась 270 тыс. рублей, предоставив незнакомцу удаленный доступ к смартфону. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонила неизвестная, которая пояснила, что третьи лица на ее имя пытаются оформить кредит. Через некоторое время ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Незнакомец сообщил, что необходимо скачать приложение для удаленного доступа и предоставить ему пароль, что гражданка и сделала. После этого заявительница обнаружила, что с ее счета банковской карты списано 270 тыс. рублей на неизвестный банковский счет», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что позднее пострадавшая осознала обман и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — сказано в тексте.

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