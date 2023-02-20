Под Пензой женщина по совету мошенника оформила кредит и перевела 250 тыс. рублей неизвестному Криминал

Пенза, 20 февраля 2023. PenzaNews. Жительница села Засечного Пензенской области 1992 года рождения лишилась 250 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Женщина пояснила, что на ее номер телефона позвонил мужчина, который представился сотрудником силовых служб. Незнакомец сообщил о том, что со счета гражданки неизвестные лица пытаются перевести деньги на территорию иностранного государства. Затем неизвестный переключил гражданку на другого мужчину, который представился сотрудником банка. Лжесотрудник потребовал направиться в банк и оформить кредит», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что жительница Засечного выполнила инструкции злоумышленника, после чего через банкомат сняла 250 тыс. рублей и зачислила денежные средства на телефонный номер, продиктованный мужчиной.

«Позже женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.