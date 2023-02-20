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Под Пензой женщина по совету мошенника оформила кредит и перевела 250 тыс. рублей неизвестному

11:13 | 20.02.2023 | Криминал

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Пенза, 20 февраля 2023. PenzaNews. Жительница села Засечного Пензенской области 1992 года рождения лишилась 250 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Под Пензой женщина по совету мошенника оформила кредит и перевела 250 тыс. рублей неизвестному. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что на ее номер телефона позвонил мужчина, который представился сотрудником силовых служб. Незнакомец сообщил о том, что со счета гражданки неизвестные лица пытаются перевести деньги на территорию иностранного государства. Затем неизвестный переключил гражданку на другого мужчину, который представился сотрудником банка. Лжесотрудник потребовал направиться в банк и оформить кредит», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что жительница Засечного выполнила инструкции злоумышленника, после чего через банкомат сняла 250 тыс. рублей и зачислила денежные средства на телефонный номер, продиктованный мужчиной.

«Позже женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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