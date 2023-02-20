В Пензенской области полицейские изъяли поддельное водительское удостоверение Криминал

Пенза, 20 февраля 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли поддельное водительское удостоверение у безработного жителя села Ухтинка Пензенской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в деревне Пановка», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, по словам водителя, он приобрел удостоверение у неизвестного мужчины в Пензе.

Из сообщения следует, что в отношении жителя Ухтинки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».