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В Пензенской области полицейские изъяли поддельное водительское удостоверение

18:05 | 20.02.2023 | Криминал

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Пенза, 20 февраля 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли поддельное водительское удостоверение у безработного жителя села Ухтинка Пензенской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области полицейские изъяли поддельное водительское удостоверение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в деревне Пановка», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что, по словам водителя, он приобрел удостоверение у неизвестного мужчины в Пензе.

Из сообщения следует, что в отношении жителя Ухтинки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

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