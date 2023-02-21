Мужчина, ударивший ножом незнакомца у парка «Комсомольский» в Пензе, получил 4 года колонии Криминал

Пенза, 21 февраля 2023. PenzaNews. Наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено ранее судимому за кражу 46-летнему жителю Пензы, который ударил незнакомца ножом у парка «Комсомольский». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«Следствием и судом установлено, что ночью 5 сентября 2022 года рядом с входом в парк «Комсомольский» в Пензе между злоумышленником и ранее незнакомым мужчиной произошел конфликт. Осужденный достал складной нож и нанес им потерпевшему один удар в шею. В ходе следствия мужчина объяснил свои действия тем, что потерпевший первым нанес ему удар рукой по лицу», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что потерпевший добежал до ближайшего магазина и попросил вызвать скорую помощь.

«Он был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что житель Пензы признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в пресс-релизе.