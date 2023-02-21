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Житель Пензенской области, повторно попавшийся на пьяной езде, лишился водительских прав и автомобиля

15:50 | 21.02.2023 | Криминал

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Пенза, 21 февраля 2023. PenzaNews. Наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на два года назначено 24-летнему жителю Лунинского района Пензенской области, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде; его автомобиль «ВАЗ-21102» приговором суда конфискован в доход государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Житель Пензенской области, повторно попавшийся на пьяной езде, лишился водительских прав и автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что привлекавшегося в октябре 2022 года к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения сельчанина вечером 10 декабря сотрудники ДПС вновь задержали в рабочем поселке Лунино в состоянии алкогольного опьянения за рулем собственного автомобиля «ВАЗ-21102». Вину подсудимый признал», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что приговор суда, в соответствии с которым мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», пока не вступил в законную силу.

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