Житель Пензенской области подозревается в коммерческом подкупе в значительном размере Криминал

Пенза, 22 февраля 2023. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность жителя региона, подозреваемого в коммерческом подкупе в значительном размере.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый, являясь начальником отдела маркетинга и сбыта организации, преследуя цель незаконного обогащения и получения денежных средств в значительном размере за совершение действий в своих интересах и иной коммерческой организации, получил денежные средства на общую сумму 49 тыс. рублей за долгосрочное сотрудничество при поставке металлопродукции в качестве единственного поставщика», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту региональным следственным управлением СКР в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.