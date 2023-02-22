ФСБ задержала в Москве, Кировской и Пензенской областях пятерых пособников запрещенной в РФ международной террористической организации Криминал

Пенза, 22 февраля 2023. PenzaNews. Федеральная служба безопасности задержала в Москве, Кировской и Пензенской областях пятерых пособников запрещенной в России международной террористической организации, которые осуществляли денежные переводы на счета боевиков в Сирии. Об этом говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.

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«Установлено, что задержанные, разделяя идеологию МТО [международной террористической организации] и следуя инструкциям, полученным от функционеров террористической организации, на регулярной основе осуществляли денежные переводы на счета боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне деэскалации Сирийской Арабской Республики. Полученные финансовые средства использовались для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в ходе обысков по адресам проживания подозреваемых изъяты средства коммуникации, платежные инструменты и иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

В сообщении указано также, что следственными органами возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.