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Жительница Грабово поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 485 тыс. рублей

12:44 | 22.02.2023 | Криминал

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Пенза, 22 февраля 2023. PenzaNews. Жительница села Грабово Пензенской области 1978 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что по ее счетам происходят подозрительные операции, лишилась 485 тыс. рублей.

Жительница Грабово поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 485 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнице перевести их на «безопасный счет».

«После этого женщина, воспользовавшись онлайн-банком, перевела 485 тыс. рублей на различные неизвестные счета, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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