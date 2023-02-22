Жительница Грабово поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 485 тыс. рублей Криминал

Пенза, 22 февраля 2023. PenzaNews. Жительница села Грабово Пензенской области 1978 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что по ее счетам происходят подозрительные операции, лишилась 485 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнице перевести их на «безопасный счет».

«После этого женщина, воспользовавшись онлайн-банком, перевела 485 тыс. рублей на различные неизвестные счета, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».