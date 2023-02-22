Жительницу Каменки обманули под предлогом получения единовременной выплаты Криминал

Пенза, 22 февраля 2023. PenzaNews. Жительница Каменки Пензенской области 1964 года рождения лишилась 30 тыс. рублей в надежде получить единовременную выплату.

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«Гражданка пояснила, что в социальной сети со страницы неизвестной женщины поступило сообщение с предложением получить единовременную выплату 5 тыс. рублей. Для этого требовалось прислать реквизиты своей банковской карты и код подтверждения, что она и сделала. После этого женщина обнаружила, что с ее счета было списано 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».