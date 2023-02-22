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Жительницу Каменки обманули под предлогом получения единовременной выплаты

13:50 | 22.02.2023 | Криминал

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Пенза, 22 февраля 2023. PenzaNews. Жительница Каменки Пензенской области 1964 года рождения лишилась 30 тыс. рублей в надежде получить единовременную выплату.

Жительницу Каменки обманули под предлогом получения единовременной выплаты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданка пояснила, что в социальной сети со страницы неизвестной женщины поступило сообщение с предложением получить единовременную выплату 5 тыс. рублей. Для этого требовалось прислать реквизиты своей банковской карты и код подтверждения, что она и сделала. После этого женщина обнаружила, что с ее счета было списано 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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