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До двух лет лишения свободы может получить жительница Пензы, угрожавшая соседке убийством

09:47 | 23.02.2023 | Криминал

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Пенза, 23 февраля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жительнице Пензы 1970 года рождения, которая угрожала соседке убийством.

До двух лет лишения свободы может получить жительница Пензы, угрожавшая соседке убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что женщина находилась в помещении кухни общего пользования с пензячкой 1988 года рождения. В ходе возникшей ссоры между соседками злоумышленница стала угрожать гражданке убийством ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемая дала признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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