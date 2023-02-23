До двух лет лишения свободы может получить жительница Пензы, угрожавшая соседке убийством Криминал

Пенза, 23 февраля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жительнице Пензы 1970 года рождения, которая угрожала соседке убийством.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что женщина находилась в помещении кухни общего пользования с пензячкой 1988 года рождения. В ходе возникшей ссоры между соседками злоумышленница стала угрожать гражданке убийством ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемая дала признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».