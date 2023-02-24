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Жительница Заречного лишилась около 630 тыс. рублей в надежде заработать на трейдинге

11:01 | 24.02.2023 | Криминал

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Пенза, 24 февраля 2023. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1958 года рождения лишилась около 630 тыс. рублей, став жертвой мошенничества при попытке заработать на трейдинге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Заречного лишилась около 630 тыс. рублей в надежде заработать на трейдинге. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что в сети интернет увидела объявление о заработке на инвестициях и перешла по ссылке на сайт, где оставила свои контакты для связи. Через некоторое время ей позвонил незнакомец и сообщил, что является представителем инвестиционной платформы. Для регистрации и участия в трейдинге гражданке требовалось зачислить деньги на счет личного кабинета. После этого в мессенджер ей поступила ссылка с данными личного кабинета. В течение месяца заявительница перевела злоумышленникам под разнообразными предлогами на различные неизвестные телефонные номера и счета банковских карт около 630 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что о подобных способах мошенничества жительнице Заречного было известно.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточняется в тексте.

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