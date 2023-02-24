Жительница Заречного лишилась около 630 тыс. рублей в надежде заработать на трейдинге Криминал

Пенза, 24 февраля 2023. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1958 года рождения лишилась около 630 тыс. рублей, став жертвой мошенничества при попытке заработать на трейдинге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Женщина рассказала, что в сети интернет увидела объявление о заработке на инвестициях и перешла по ссылке на сайт, где оставила свои контакты для связи. Через некоторое время ей позвонил незнакомец и сообщил, что является представителем инвестиционной платформы. Для регистрации и участия в трейдинге гражданке требовалось зачислить деньги на счет личного кабинета. После этого в мессенджер ей поступила ссылка с данными личного кабинета. В течение месяца заявительница перевела злоумышленникам под разнообразными предлогами на различные неизвестные телефонные номера и счета банковских карт около 630 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что о подобных способах мошенничества жительнице Заречного было известно.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточняется в тексте.