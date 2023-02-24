Телефонный мошенник выманил у жителя Пензы более 3 млн. рублей Криминал

Пенза, 24 февраля 2023. PenzaNews. Житель Первомайского района Пензы лишился более 3 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который представился сотрудником правоохранительных органов Москвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

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Из него следует, что злоумышленник проинформировал пензенца о якобы предпринимаемой некими лицами попытке оформить кредит на его имя и убедил его подать соответствующую заявку самостоятельно, после чего перевести деньги на «безопасный» счет.

«Следуя инструкциям звонившего, мужчина через мобильное приложение оформил кредит на 2 млн. рублей и почти всю сумму перевел на предоставленный неизвестным счет. На следующий день мужчине вновь поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что ему необходимо дополнительно оформить кредит. Заявитель не поверил злоумышленнику, но тот для убедительности продиктовал ему телефонный номер отдела полиции в городе Москве. Поверив словам, пензенец в отделениях двух банков снял со своих счетов более 1 млн. рублей и также перевел их на указанные злоумышленником счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что только после завершения всех транзакций житель Пензы осознал обман.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».