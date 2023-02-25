До двух лет лишения свободы грозит жителю Подмосковья за кражу детских игрушек Криминал

Пенза, 25 февраля 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Подмосковья, похитившему из магазина детских товаров в Пензе игрушки на сумму более 9 тыс. рублей.

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«В УМВД России по городу Пензе с заявлением о краже обратилась директор магазина. [...] Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, которая установлена в торговом зале. В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался житель Московской области 1991 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина вину признал и раскаялся в содеянном, похищенные товары он продал неизвестным.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. [...] Кроме этого, установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления из торгового центра, расположенного на территории Ленинского района города Пензы», — сказано в тексте.