19:28:20 Суббота, 25 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы грозит жителю Подмосковья за кражу детских игрушек

11:38 | 25.02.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 25 февраля 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Подмосковья, похитившему из магазина детских товаров в Пензе игрушки на сумму более 9 тыс. рублей.

До двух лет лишения свободы грозит жителю Подмосковья за кражу детских игрушек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В УМВД России по городу Пензе с заявлением о краже обратилась директор магазина. [...] Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения, которая установлена в торговом зале. В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался житель Московской области 1991 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина вину признал и раскаялся в содеянном, похищенные товары он продал неизвестным.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. [...] Кроме этого, установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления из торгового центра, расположенного на территории Ленинского района города Пензы», — сказано в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 211 случаев заражения коронавирусом Жительница Пензы поверила аферисту и лишилась около 58 тыс. рублей
Жительница Пензы лишилась денег при продаже беговой дорожки В Пензенской области за сутки подтверждено 215 случаев заражения коронавирусом
В Кузнецком районе в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля В Пензенской области за сутки подтвержден 201 случай заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама