Житель Пензы в надежде заработать на инвестициях оформил кредиты и перевел на чужие счета более 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 26 февраля 2023. PenzaNews. 33-летний житель Пензы оформил несколько кредитов и перевел на чужие счета более 2 млн. рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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Из него следует, что в конце декабря мужчина увидел в интернете информацию о возможности получения дохода и оставил свои контактные данные.

«Через некоторое время ему позвонил неизвестный и пояснил, что инвестиции денежных средств будут проводиться на специальной платформе, на которой мужчине необходимо зарегистрироваться. Затем по указаниям злоумышленника потерпевший установил на свой телефон приложение удаленного доступа. После этого, следуя инструкциям неизвестного, мужчина инвестировал более 30 тыс. рублей. В дальнейшем под предлогами увеличения суммы вложений и вывода денежных средств заявитель в период времени с декабря 2022 года по январь 2023 года в мобильном приложении одного из банков оформил семь кредитов на сумму более 2 млн. рублей, которые перевел на неустановленные счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что житель Пензы осознал обман только тогда, когда перечислил всю сумму.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — говорится в тексте.