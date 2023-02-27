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Жительница Пензы по совету мошенника оформила кредиты и перевела деньги на чужие счета

09:42 | 27.02.2023 | Криминал

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Пенза, 27 февраля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1971 года рождения по совету телефонного мошенника оформила в банках кредиты и перевела заемные средства на чужие счета. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Пензы по совету мошенника оформила кредиты и перевела деньги на чужие счета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина пояснила, что ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником силовых ведомств. Незнакомец сообщил, что на ее имя мошенники пытаются по доверенности оформить кредит. Чтобы предотвратить данные незаконные операции было необходимо опередить злоумышленников. Мнимый сотрудник предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на безопасную ячейку. После этого женщина подала заявку в два банка на оформление заемных средств и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере около 1,1 млн. рублей на неизвестные расчетные счета, предоставленные злоумышленником», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что лишь позднее женщина осознала обман и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — уточняется в сообщении.

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