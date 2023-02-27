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Супружеская пара из Заречного подозревается в незаконном обороте наркотиков

10:45 | 27.02.2023 | Криминал

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Пенза, 27 февраля 2023. PenzaNews. Супружеская пара из города Заречного Пензенской области — мужчина 1979 года рождения и женщина 1986 года рождения — подозревается в незаконном обороте наркотических средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Супружеская пара из Заречного подозревается в незаконном обороте наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативниками был проведен комплекс мероприятий и при оборудовании закладок с наркотическим средством данные граждане были задержаны. При производстве личного досмотра у мужчины было изъято 19 свертков с [...] героином, а при осмотре гаджетов данных граждан было установлено, что они успели сделать 11 «закладок», — сказано в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что все тайники были обнаружены полицейскими, а наркотические средства из них изъяты.

«Сотрудники полиции установили, что наркотики злоумышленники забирали бесконтактным путем на территории одного из районов города Пензы. Роли у подозреваемых были расписаны: мужчина оборудовал тайники, а женщина фотографировала и отправляла координаты», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в отношении супругов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», они находятся под стражей.

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