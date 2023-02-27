Под Пензой возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денег у мужчины Криминал

Пенза, 27 февраля 2023. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту вымогательства денег у жителя села Грабово Бессоновского района Пензенской области 2001 года рождения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданин пояснил, что в социальной сети со страницы его знакомой поступило сообщение с угрозой [...] распространения его фотографий интимного характера. Мужчина понял, что страница его подруги взломана. Неизвестное лицо в чате стало вымогать и требовать перевести 6 тыс. рублей, иначе все материалы разошлет среди друзей и знакомых», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что через некоторое время житель Грабово перевел указанную сумму на чужой счет.