Вступил в силу приговор жительнице Пензенской области, оформлявшей на абонентов оператора связи SIM-карты без их согласия Криминал

Пенза, 28 февраля 2023. PenzaNews. Приговор Белинского районного суда Пензенской области, в соответствии с которым жительнице региона назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что осенью 2021 года злоумышленница, действуя из корыстных соображений, неоднократно осуществляла неправомерный доступ к охраняемой федеральными законами Российской Федерации компьютерной информации — персональным данным абонентов оператора связи, впоследствии оформляя без их согласия SIM-карты», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело расследовалось следственным отделом регионального управления ФСБ.