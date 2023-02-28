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Вступил в силу приговор жительнице Пензенской области, оформлявшей на абонентов оператора связи SIM-карты без их согласия

11:07 | 28.02.2023 | Криминал

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Пенза, 28 февраля 2023. PenzaNews. Приговор Белинского районного суда Пензенской области, в соответствии с которым жительнице региона назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации», вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Вступил в силу приговор жительнице Пензенской области, оформлявшей на абонентов оператора связи SIM-карты без их согласия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что осенью 2021 года злоумышленница, действуя из корыстных соображений, неоднократно осуществляла неправомерный доступ к охраняемой федеральными законами Российской Федерации компьютерной информации — персональным данным абонентов оператора связи, впоследствии оформляя без их согласия SIM-карты», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уголовное дело расследовалось следственным отделом регионального управления ФСБ.

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