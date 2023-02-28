Житель Пензенской области получил условный срок за незаконный оборот наркотиков Криминал

Пенза, 28 февраля 2023. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период жителю региона 1979 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

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В нем указано, что мужчина был задержан сотрудниками УФСБ при приобретении очередной партии наркотиков без цели сбыта, в его автомобиле было обнаружено и изъято 119 гриппер-пакетов, содержащих наркотическое средство растительного происхождения в крупном размере.

В пресс-релизе уточняется, что уголовное дело расследовалось следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор суда вступил в законную силу.