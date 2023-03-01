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Житель Чаадаевки ударил собутыльника сковородой по голове, возбуждено уголовное дело

11:02 | 01.03.2023 | Криминал

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Пенза, 1 марта 2023. PenzaNews. Житель села Чаадаевка Городищенского района Пензенской области 1997 года рождения ударил собутыльника сковородой по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Чаадаевки ударил собутыльника сковородой по голове, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в гостях в селе Чаадаевка, где на фоне употребления спиртных напитков у него возникла ссора с мужчиной 1993 года рождения. Во время конфликта между мужчинами завязалась словесная перепалка, в ходе которой злоумышленник нанес сковородой по голове телесные повреждения своему оппоненту, чем причинил ему легкий вред здоровью», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемый дал признательные показания.

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