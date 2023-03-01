Зареченец получил реальный срок за кражу денег с чужой кредитной карты Криминал

Пенза, 1 марта 2023. PenzaNews. 36-летний житель Заречного Пензенской области, ранее судимый за неуплату алиментов, отправится в исправительную колонию общего режима за кражу денег с чужой кредитной карты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что вечером 24 марта 2022 года в торговом центре «ЦУМ» на улице Кирова города Пензы он увидел оставленную на электронном терминале кредитную банковскую карту, оснащенную системой бесконтактного платежа. Мужчина забрал ее и в период с 24 марта по 9 апреля 2022 года совершил 141 покупку в торговых организациях Пензы и Заречного, в результате чего похитил денежные средства владелицы карты на сумму около 70 тыс. рублей. Потерпевшая обнаружила списание с ее кредитной карты денежных средств более чем через две недели, когда пришло сообщение банка о необходимости пополнить счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщине пришлось взять новый кредит, чтобы погасить возникшую задолженность.

«Вину злоумышленник признал, ущерб не возместил. В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом имеющейся у подсудимого непогашенной судимости суд назначил ему наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу.