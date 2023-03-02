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Четверых работников мясоперерабатывающего предприятия под Пензой заподозрили в кражах

13:27 | 02.03.2023 | Криминал

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Пенза, 2 марта 2023. PenzaNews. Четверо жителей Пензенского района Пензенской области в возрасте от 44 до 50 лет подозреваются в совершении краж имущества мясоперерабатывающего предприятия, работниками которого они являются. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Четверых работников мясоперерабатывающего предприятия под Пензой заподозрили в кражах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ущерб, причиненный злоумышленниками, составил более 130 тыс. рублей. Все преступления были совершены в период с января 2022 года по февраль 2023 года. Причем каждый из работников совершал кражи втайне от других», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что предметами кражи становились электро- и бензоинструменты, а также другое имущество, которое представляло какую-либо материальную ценность.

«Часть похищенного [...] полицейскими была изъята, а остальное злоумышленники успели продать», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что подозреваемые, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности, признали свою вину и раскаялись в содеянном, в настоящее время они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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