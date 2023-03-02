Житель Пензы лишился более 18 тыс. рублей, пытаясь купить билеты в театр по просьбе новой знакомой Криминал

Пенза, 2 марта 2023. PenzaNews. 23-летний житель Пензы лишился более 18 тыс. рублей, пытаясь приобрести билеты в театр по просьбе девушки, с которой познакомился в мессенджере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Дама попросила мужчину приобрести для них билеты в драматический театр и прислала ему ссылку для оплаты. Гражданин перешел по данной ссылке, где ввел данные банковской карты и код из SMS-сообщения. Позже он обнаружил, что со счета его банковской карты произошло списание более 18 тыс. рублей. После этого на связь девушка больше не выходила», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».