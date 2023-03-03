Житель Пензы подвергся вымогательству после отправки интимных фото и видео знакомой по переписке Криминал

Пенза, 3 марта 2023. PenzaNews. 22-летний житель Пензы стал жертвой вымогательства после того, как отправил фотографии и видео интимного характера новой знакомой, с которой переписывался в мессенджере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Заполучив информацию, злоумышленница под угрозой распространения среди знакомых и друзей интимных материалов стала требовать с пензенца деньги. Воспользовавшись онлайн-банком, он перечислил 47 тыс. рублей на предоставленный номер банковской карты», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что после этого девушка перестала выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточняется в тексте.