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Житель Пензы подвергся вымогательству после отправки интимных фото и видео знакомой по переписке

12:30 | 03.03.2023 | Криминал

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Пенза, 3 марта 2023. PenzaNews. 22-летний житель Пензы стал жертвой вымогательства после того, как отправил фотографии и видео интимного характера новой знакомой, с которой переписывался в мессенджере. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Пензы подвергся вымогательству после отправки интимных фото и видео знакомой по переписке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заполучив информацию, злоумышленница под угрозой распространения среди знакомых и друзей интимных материалов стала требовать с пензенца деньги. Воспользовавшись онлайн-банком, он перечислил 47 тыс. рублей на предоставленный номер банковской карты», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что после этого девушка перестала выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации», — уточняется в тексте.

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